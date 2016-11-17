美股业绩：应用材料季度营收稍逊于预期，股价盘后重挫6%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月17日 - 全球最大的半导体生产设备供应商--美国应用材料 公布的季度营收略低于预期，主要是因为智能手机销售放缓。
公司股价在盘后交易中大跌6.2%至28.82美元。截至周四收盘，其股价年内累计上涨64.6%。
应用材料的财报是半导体产业形势的晴雨表。该公司公布，第四季营收增长39.2%至33.0亿美元，但略低于分析师平均预期的33.1亿美元。
在截至10月30日的三个月，净利增至6.1亿美元，每股盈余为0.56美元，上年同期分别是3.36亿美元和0.28美元。
剔除特殊项目的每股盈余为0.66美元，高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的0.65美元。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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