美股业绩：应用材料季度营收稍逊于预期，股价盘后重挫6%

路透11月17日 - 全球最大的半导体生产设备供应商--美国应用材料 公布的季度营收略低于预期，主要是因为智能手机销售放缓。

公司股价在盘后交易中大跌6.2%至28.82美元。截至周四收盘，其股价年内累计上涨64.6%。

应用材料的财报是半导体产业形势的晴雨表。该公司公布，第四季营收增长39.2%至33.0亿美元，但略低于分析师平均预期的33.1亿美元。

在截至10月30日的三个月，净利增至6.1亿美元，每股盈余为0.56美元，上年同期分别是3.36亿美元和0.28美元。

剔除特殊项目的每股盈余为0.66美元，高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的0.65美元。(完)