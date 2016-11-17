美国债市：通胀担忧促使投资者踊跃标购TIPS，得标利率为1月以来最高

路透纽约11月17日 - 投资者担忧特朗普上台后可能减税和增加政府支出，从而刺激通胀上升，因此在周四政府标售110亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)时，抢进了相当大比例的债券。

美国财政部最新标售的10年期TIPS得标收益率 为0.369%，是1月以来同类债券的最高得标收益率。

交易商押注特朗普将兑现实施大规模财政刺激的竞选承诺，以创造就业和促进国内投资。

投资者担心，联邦借款可能大增以支持这些刺激举措，这促使他们把更多的资金投入TIPS以对冲通胀上升风险。

衡量投资者对周四标售的10年期TIPS兴趣的一个关键指标，是间接投标者购买份额。

包括基金经理与外国央行在内的间接投标者，周四购买比例占到72.50%，分析师称这是记录第三高比例。

“间接投标的力度，通常与投资基金的需求力度相关，”Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师John Canavan在研究报告中写道。(完)