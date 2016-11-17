国际油市：委内瑞拉PDVSA与中国石油集团达成协议，提高合资企业产量

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透加拉加斯11月17日 - 委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)周四表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)与委内瑞拉国有石油公司PDVSA达成协议，提高其合资公司的产出。CNPC是中国最大的国有能源企业。
委内瑞拉总统马杜罗称，已获批的逾90亿美元信贷额度将为与中国达成的这项协议提供资金支持。
马杜罗称，该增产计划需投资22亿美元，日产量将提高至多27.7万桶。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。