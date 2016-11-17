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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 07:19 BJT

国际油市：委内瑞拉PDVSA与中国石油集团达成协议，提高合资企业产量

路透加拉加斯11月17日 - 委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)周四表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)与委内瑞拉国有石油公司PDVSA达成协议，提高其合资公司的产出。CNPC是中国最大的国有能源企业。

委内瑞拉总统马杜罗称，已获批的逾90亿美元信贷额度将为与中国达成的这项协议提供资金支持。

马杜罗称，该增产计划需投资22亿美元，日产量将提高至多27.7万桶。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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