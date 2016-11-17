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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月18日-11月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    11月14日当周
    
    11月18日(五)
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            10月      +0.2%        +0.1%
                              (较上年同期)                      +1.5%        +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%        +0.2%
                          (较上年同期)                          +1.8%        +1.8%
    1500 美国领先指标(较前月)                         10月      +0.1%        +0.2%
        
    11月21日当周
    
    11月21日(一)
    1330 美国全国活动指数                             10月        --        负0.14
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  9月        --         +0.8%
    
    11月22日(二)
    1330 加拿大零售销售(较前月)                        9月        --         -0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                         --          持平
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       10月        547          547
             成屋销售(较前月)                                     --         +3.2%
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                 11月        --           负4
    
    11月23日(三)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                   10月修正值      --         122.9
             建筑许可(较前月)                                     --         +0.3%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)               10月       +1.1%       -0.3%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        +0.3%       +0.1%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --        +0.6%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                    --        -1.3%
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      9月         --        +0.7%
                                     (较上年同期)                  --        +6.4%
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        11月初值       --         53.4
    1500 美国密西根大学消费者信心指数               11月终值      89.5        91.6
                             现况指数                              --        105.9
                             预期指数                              --         82.5
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       10月        59.4        59.3
             新屋销售(较前月)                                      --        +3.1%
    
    11月24日(四)
    暂无重要经济数据公布

    11月25日(五)
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   10月初值       --    逆差560.8
    1330 美国趸售(批发)库存                         10月初值       --        +0.1%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          11月初值       --         54.9
                   服务业PMI                                       --         54.8
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 王兴亚)

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