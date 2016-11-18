欧洲经济指标预测--11月18日-11月25日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日当周 11月18日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.9% -1.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余236 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余297 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入798 11月21日当周 11月21日(一) 暂无重要经济数据。 11月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差43.74 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 10月 -- 106.13 公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 101.18 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 132.85 1100 英国CBI总工业订单差值 11月 -- 负17 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.9 负8.0 11月23日(三) 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 55.2 55.0 服务业PMI 54.0 54.2 综合PMI 55.2 55.1 11月24日(四) 0700 德国经季节调整GDP(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.5% +1.5% 0745 法国企业景气指数 11月 -- 102 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 51.8 服务业PMI -- 51.4 综合PMI -- 51.6 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -5.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 110.6 110.5 现况指数 114.8 115.0 预期指数 106.4 106.1 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.4 53.5 服务业PMI 53.0 52.8 综合PMI 53.5 53.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差28.8 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 38.252 1000 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 9.7 9.7 11月24-29日 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.8% 11月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 11月 -- 98 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -- +10.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +15.9% 工业销售(经季节调整，较前月) 9月 -- +4.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +6.8% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +1.0% (较上年同期) -- -0.8% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 1100 英国零售销售差值 10月 -- 正21 11月25-30日 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- -1.4% (较上年同期) -- +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍