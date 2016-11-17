版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 07:51 BJT

金砖国家：11月17日股汇市收盘纵览

路透11月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月17日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0%，报847.19点。

中国股市：沪综指小幅收升，东北振兴概念股受政策激励集体走强

中国汇市：人民币震荡收平，6.87关口大行全天站岗市场情绪谨慎

香港股市：收低，腾讯业绩令人失望拖累大盘

============================================================================

巴西股市：收低，受美国升息前景打压。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.63%，报59,770.470点。

巴西汇市：雷亚尔削减涨幅，之前美联储主席叶伦表示可能“相对很快”地升息。雷亚尔兑美元 收报3.4173/89，上日收报3.4193/17。

============================================================================

南非股市：上涨，受非洲最大移动运营商MTN提振。指标Top-40指数 收盘上涨1.33%，报44,171.47点；大盘综合指数 收盘上涨1.23%，报50,617.57点。

南非汇市：兰特走坚，下周利率和信贷评等决定前预计将在区间内交易

=========================================================================

印度股市：收低，走势波动。BSE指数 收盘下跌0.27%，报26,227.62点；NSE指数 收盘下跌0.39%，报8,079.95点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.815，上日收报67.94。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.63%，报995.89点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.53%，报520.35点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.13%，报64.8；卢布兑欧元 升值0.41%，报68.89。(完) (编译 张涛；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐