金砖国家：11月17日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月17日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0%，报847.19点。
中国股市：沪综指小幅收升，东北振兴概念股受政策激励集体走强
中国汇市：人民币震荡收平，6.87关口大行全天站岗市场情绪谨慎
香港股市：收低，腾讯业绩令人失望拖累大盘
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巴西股市：收低，受美国升息前景打压。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.63%，报59,770.470点。
巴西汇市：雷亚尔削减涨幅，之前美联储主席叶伦表示可能“相对很快”地升息。雷亚尔兑美元 收报3.4173/89，上日收报3.4193/17。
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南非股市：上涨，受非洲最大移动运营商MTN提振。指标Top-40指数 收盘上涨1.33%，报44,171.47点；大盘综合指数 收盘上涨1.23%，报50,617.57点。
南非汇市：兰特走坚，下周利率和信贷评等决定前预计将在区间内交易
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印度股市：收低，走势波动。BSE指数 收盘下跌0.27%，报26,227.62点；NSE指数 收盘下跌0.39%，报8,079.95点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.815，上日收报67.94。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.63%，报995.89点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.53%，报520.35点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.13%，报64.8；卢布兑欧元 升值0.41%，报68.89。(完) (编译 张涛；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。