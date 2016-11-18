《中国报摘》--中国证券报11月18日

* 头版头条:

--中国证监会副主席李超表示，截至今年6月底，各大类资产管理产品规模合计88万亿元人民币，剔出重复计算因素后，中国资产管理业务规模大约为60万亿元左右，大体接近上年GDP的总量。

* 其他:

--中国证监会主席助理宣昌能表示，稳定健康有序发展的多层次资本市场能够为数字经济发展提供强大支持；将继续加强多层次股权市场建设，依法全面从严监管，并推进境内企业境外上市改革。

--中国铁塔股份有限公司董事长刘爱力称，公司力争2017年底前上市，进一步放大国有资本；目前该公司股东包括中国移动、中国联通、中国电信和国资委下属的中国国新控股。

--用友网络 、碧水源 等11家上市公司同时公告，拟参与筹建北京中关村银行。中关村银行注册资本约40亿元，有望成为第四家成立的民营银行。

--齐鲁证券资产管理公司董事长章飚认为，未来两年资产管理行业的管理难度加大，从行业政策来看行业需要整固和风控；该公司今明两年都将主动大比例缩减通道业务，全面清理杠杆产品。