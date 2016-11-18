《中国报摘》--中国证券报11月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国证监会副主席李超表示，截至今年6月底，各大类资产管理产品规模合计88万亿元人民币，剔出重复计算因素后，中国资产管理业务规模大约为60万亿元左右，大体接近上年GDP的总量。
* 其他:
--中国证监会主席助理宣昌能表示，稳定健康有序发展的多层次资本市场能够为数字经济发展提供强大支持；将继续加强多层次股权市场建设，依法全面从严监管，并推进境内企业境外上市改革。
--中国铁塔股份有限公司董事长刘爱力称，公司力争2017年底前上市，进一步放大国有资本；目前该公司股东包括中国移动、中国联通、中国电信和国资委下属的中国国新控股。
--用友网络 、碧水源 等11家上市公司同时公告，拟参与筹建北京中关村银行。中关村银行注册资本约40亿元，有望成为第四家成立的民营银行。
--齐鲁证券资产管理公司董事长章飚认为，未来两年资产管理行业的管理难度加大，从行业政策来看行业需要整固和风控；该公司今明两年都将主动大比例缩减通道业务，全面清理杠杆产品。
--国际航空运输协会（IATA）近日表示，2024年，中国将取代美国成为全球最大的航空市场；9月份客运数据显示，全球航空客运需求同比增长7%，为过去七个月以来的最大增幅。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583