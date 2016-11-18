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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 08:06 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月18日

路透11月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7562
港元 )
    
    美国股市周四收高，道琼工业指数 收高35.68点，或0.19%，至18,903.82点，标普500指数逼近纪
录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.930     -0.21       10199       9.612       -0.70
 中国铝业                            10.980      4.57        23429       3.407       -0.10
 中国移动                            54.390      0.70        143872      84.372      -0.45
 中国人寿                            12.840      -0.16       97295       19.918      -0.01
 中石油                              66.400      -0.11       20079       5.150       -0.58
 中石化                              68.120      -0.12       19628       5.284       0.26
 汇丰控股                            39.290      0.59        1694480     60.948      0.91
 中电信                              47.100      0.23        9532        3.653       0.64
 中国联通                            11.180      2.29        75273       8.671       -0.67
 兖州煤业                            7.170       -0.83       4146        5.561       -0.69
 华能国际                            23.820      -0.25       8316        4.619       0.19
 南方航空                            28.350      1.65        3529        4.398       0.87
 东方航空                            22.720      0.66        1659        3.524       0.41
 中芯国际                            6.540       -1.06       8948        1.015       -0.54
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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