《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透11月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7562 港元 ) 美国股市周四收高，道琼工业指数 收高35.68点，或0.19%，至18,903.82点，标普500指数逼近纪 录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.930 -0.21 10199 9.612 -0.70 中国铝业 10.980 4.57 23429 3.407 -0.10 中国移动 54.390 0.70 143872 84.372 -0.45 中国人寿 12.840 -0.16 97295 19.918 -0.01 中石油 66.400 -0.11 20079 5.150 -0.58 中石化 68.120 -0.12 19628 5.284 0.26 汇丰控股 39.290 0.59 1694480 60.948 0.91 中电信 47.100 0.23 9532 3.653 0.64 中国联通 11.180 2.29 75273 8.671 -0.67 兖州煤业 7.170 -0.83 4146 5.561 -0.69 华能国际 23.820 -0.25 8316 4.619 0.19 南方航空 28.350 1.65 3529 4.398 0.87 东方航空 22.720 0.66 1659 3.524 0.41 中芯国际 6.540 -1.06 8948 1.015 -0.54 （完） (整理 梁慧仪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583