《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月18日

路透11月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7562 港元 ) 美国股市周四收高，道琼工业指数 收高35.68点，或0.19%，至18,903.82点，标普500指数逼近纪 录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.930 -0.21 10199 9.612 -0.70 中国铝业 10.980 4.57 23429 3.407 -0.10 中国移动 54.390 0.70 143872 84.372 -0.45 中国人寿 12.840 -0.16 97295 19.918 -0.01 中石油 66.400 -0.11 20079 5.150 -0.58 中石化 68.120 -0.12 19628 5.284 0.26 汇丰控股 39.290 0.59 1694480 60.948 0.91 中电信 47.100 0.23 9532 3.653 0.64 中国联通 11.180 2.29 75273 8.671 -0.67 兖州煤业 7.170 -0.83 4146 5.561 -0.69 华能国际 23.820 -0.25 8316 4.619 0.19 南方航空 28.350 1.65 3529 4.398 0.87 东方航空 22.720 0.66 1659 3.524 0.41 中芯国际 6.540 -1.06 8948 1.015 -0.54 （完） (整理 梁慧仪)