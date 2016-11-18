《中国报摘》--其他报纸重要消息11月18日

**上海证券报**

--数据显示，沪港通开通两年来，沪股通累计净买入1,325亿元人民币，港股通则累计净买入3,544亿港元。自开通以来至2016年8月，沪股通的日均成交额占上交所A股市场总体日均成交额的比例一直维持在1%-1.6%的相对稳定水平。

--记者获悉，中国保监会近日下发内部通知，要求各人身险公司排查2017年满期给付与退保风险。业内人士预计，2017年满期给付金额将仍然维持在较高水平。

**证券时报**

--上海保交所首批保险资管产品挂牌，两只资管产品的发行注册总规模78.8亿元，首期合计发行及登记规模16亿元。业内人士称，保交所将为保监系统ABS提供一个交易平台。

--易成新能 披露重组预案，拟参与昔日光伏行业龙头赛维LDK重组，向江西赛维、新余赛维的债权人发行股份及支付现金，以取得两家公司100%股权，交易作价分别为25.66亿元及2.63亿元。(完)