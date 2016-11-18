《香港报摘》--经济日报11月18日

**头版头条**

--联储局主席耶伦昨天于国会作证，暗示12月加息恰当，并维持往后逐步加息的立场。其言论令美国债息和美元回升。利率期货市场昨反映，12月加息机会高达96%。

**其他**

--腾讯 季绩基本面良好，但券商担忧新业务及投资加大，令利润率受压，至少五券商下调目标价。

--万众期待的深港通，至今仍未正式鸣枪启动。据接近监管机构消息人士指，由于需时给予市场作准备，下周一（21日）开通机会几近幻灭，12月始正式开通的机会较大。（完）

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