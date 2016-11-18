《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--外资近一个半月已撤离逾1,300亿台币，让金管会密切注意外资动态，严阵以待。证期局局长王咏心表示，已备好四大方案，必要时会祭出因应措施，但目前台股仍相对稳健，不致要祭出措施。
--立法院社福卫环委员会昨日进行《劳动基准法》修正草案逐条审查，针对劳团关心的〞砍七天假〞、〞一例一休〞等提案，在超过10小时的审查后，不但毫无共识，又另生出一个版本，但推动全面周休二日的修法草案，还是按照计画送出委员会、进行朝野协商。
*经济日报：
--实施逾50年军公教的退休金存款高额利息18%确定废除。为兼顾老年经济安全及公平正义，政府拟针对退休军公教月所得（含月退金及18%优存）订出标准。超过此标准，年息18%优惠存款将全部取消，低于此标准则保留。若能成功改革，总计每年可减少约800亿台币的利息支出。
--鸿海 集团董事长郭台铭指出，透过智能制造和互联网，鸿海已经从传统制造业走向无人自主〞关灯生产〞。目前鸿海在大陆的富士康集团已有三座工厂实现关灯生产，不仅能节省人力，更能达到近乎零排放的境界。
--看好美国升息，新光金 财务长徐顺鋆表示，将加码500亿台币投资新兴市场美元债、国际板债券与信评良好的公司债，预估一年约有20亿台币的息收进帐，同时反手减码人民币债券。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583