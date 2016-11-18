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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 09:53 BJT

《图表新闻》受通货再膨胀交易支撑，欧洲金融类股表现优异

金融类股的股价与公债收益率密切相关。公债收益率是影响净息差和盈利能力的重要因素。图表：reut.rs/2f3DmT5

今年迄今为止的各大板块表现中，银行板块超越电信、公用事业和医疗保健板块，凸显了投资者从派息股转向与经济增长更密切相关的板块转移。

即便一些欧洲银行继续饱受不良贷款、高成本、和欧洲一连串政治风险浮现的困扰，金融板块还是反弹。政治风险中包括意大利下月公投，以及法国明年5月大选。

Columbia Threadneedle的欧洲、中东和非洲(EMEA)投资总监Mark Burgess称，在即将进入2017年之际，该公司抱有的最大问题之一就是金融类股的前景，并称他持谨慎看法。

“欧洲银行股的反弹之势可能已经到头，”Burgess在伦敦的路透投资峰会上称。(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 王丽鑫/徐文焰)

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