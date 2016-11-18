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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 08:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元迭创新低，在1.0600前方有些许支撑

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* 因美元再度走升，欧元/美元又迭创新低

* 在1.0600前方，于1.0620区域有些许支撑，可能有空头进行回补

* 逢高在一目均衡转换线有阻力，目前位于1.0650

* 投机客初步下看1.05及12月3日低位1.0523 　　* 愈来愈多人预期将跌至平价，但可能仍言之过早

* 去年低位为1.0457美元(完)

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