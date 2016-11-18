《香港报摘》--信报11月18日

**头版头条**

--美联储主席耶伦周四表示，美国经济正温和增长，并指适合加息的时机已＂相当接近＂（relatively soon），暗示下月加息机会很高，但她强调将循序渐进。耶伦亦趁机回应去留问题，明言无意辞职，打算完成余下任期至2018年1月。美国下月加息高唱入云，美汇指数再创14年新高，美股则靠稳。

**其他**

--利标 上半年股东应占溢利77.7万美元，按年下跌95%；而核心经营溢利为7,761.5万美元，按年增长129.9%。公司指出，美国为利标的主要市场，相信特朗普继任美国总统后，会继续刺激当地经济。

--长和 披露，昨日回购78.3万股，涉及资金7,269.9万港元。这是自2015年长和重组之后，首次进行股份回购。有证券界认为，以近期汇控 回购成功提振股价，相信市场对于长和回购的反应亦正面。（完）

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