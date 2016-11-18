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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 08:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元早盘浮现疲软迹象，关注新兴亚币动向

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    * 澳元/美元在亚洲早盘走软，最新报0.7393
    * 早盘区间在0.7393/0.7418
    * 澳元盘中命运料与新兴亚币息息相关
    * 若本币过度单边波动，新兴市场国家央行有可能进场查价
　　* 美债收益率升高，令交易商更加担忧
    * 若跌破海外低位0.7396，将一路下探6月27/28日底部0.7325 (完)

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