《汇市简讯》澳元/美元早盘浮现疲软迹象，关注新兴亚币动向

0037GMT * 澳元/美元在亚洲早盘走软，最新报0.7393 * 早盘区间在0.7393/0.7418 * 澳元盘中命运料与新兴亚币息息相关 * 若本币过度单边波动，新兴市场国家央行有可能进场查价 * 美债收益率升高，令交易商更加担忧 * 若跌破海外低位0.7396，将一路下探6月27/28日底部0.7325 (完)