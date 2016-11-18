中国农业：发展农业适度规模经营，坚持农村土地集体所有--副总理

路透北京11月18日 - 中国国务院副总理汪洋近日指出，改革完善农业经营体系，发展农业适度规模经营，要坚持农村土地集体所有，坚持家庭经营基础性地位，坚持稳定土地承包关系。

人民日报周五援引他的话称，要鼓励农民以土地、资金、劳动、技术、产品为纽带，开展多种形式的合作与联合，扩大农业生产规模、服务规模和产业规模，多路径提升规模经营水平。

“要遵循市场规律，尊重农民意愿，把握适度规模，扎实稳步推进。”汪洋称。

他并称，积极发展家庭农场、专业大户、农民合作社、农业企业和各类农业服务组织，壮大新型职业农民队伍，发挥好农技推广机构、供销合作社、农垦企业等在农业社会化服务中的作用，多元化培育新型农业经营主体。

同时，鼓励和引导新型主体带动更多普通农户参与规模经营，让农民获得更多收益，多模式完善农业发展的利益分享机制。