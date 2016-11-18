中国农业：发展农业适度规模经营，坚持农村土地集体所有--副总理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京11月18日 - 中国国务院副总理汪洋近日指出，改革完善农业经营体系，发展农业适度规模经营，要坚持农村土地集体所有，坚持家庭经营基础性地位，坚持稳定土地承包关系。
人民日报周五援引他的话称，要鼓励农民以土地、资金、劳动、技术、产品为纽带，开展多种形式的合作与联合，扩大农业生产规模、服务规模和产业规模，多路径提升规模经营水平。
“要遵循市场规律，尊重农民意愿，把握适度规模，扎实稳步推进。”汪洋称。
他并称，积极发展家庭农场、专业大户、农民合作社、农业企业和各类农业服务组织，壮大新型职业农民队伍，发挥好农技推广机构、供销合作社、农垦企业等在农业社会化服务中的作用，多元化培育新型农业经营主体。
同时，鼓励和引导新型主体带动更多普通农户参与规模经营，让农民获得更多收益，多模式完善农业发展的利益分享机制。
中共中央办公厅、国务院办公厅此前印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见称，加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。 （完） (发稿 李子木；审校 毕晓雯)
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