《全球重要经济事件一览表》--11月18日-11月25日

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11月18日(五)

--中国国家主席习近平对厄瓜多尔、秘鲁和智利进行国事访问(至23日)并将于11月19日至20日出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在第26届欧洲银行业大会(European Banking Congress)发表主题演说(0815)。

东京--日本央行副总裁中曾宏于东京大学发表演说(0400)。

纽约--纽约联储、美联储理事会及自由职业者联盟(Freelancers Union)举行一项论坛活动，主题为“工作的演化”。演讲者包括纽约联储总裁杜德利与美联储理事布雷纳德(至11月18日)。

法兰克福--圣路易斯联储总裁布拉德参加法兰克福欧洲银行业大会(Frankfurt European Banking Congress)的讨论会，主题为“货币政策--未来该走哪条路？”

纽约--纽约联储总裁杜德利参加经济新闻简报会，讨论有关通胀、劳动力预期与信贷可获得性的消费者预期调查(Survey of Consumer Expectations)结果。

休斯顿--堪萨斯城联储总裁乔治在达拉斯与堪萨斯城联储联合举行的会议中，就“石油与经济：适应新现实”发表演说。

休斯顿--达拉斯联储总裁柯普朗(Robert Kaplan)在休斯顿一项会议中发表演说(1830)。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主办的第11届年度社区银行家座谈会致开幕词。

旧金山--美联储理事鲍威尔就“全球贸易放缓及其对新兴亚洲的影响”发表演讲(0245)。

11月19日(六)

北京--中国宏观经济论坛(2016-2017)将在中国人民大学举行。

上海--第四届外滩国际金融峰会，主题为“全球城市与金融创新”。

11月21日(一)

--中美执法合作联合联络小组第十四次会议开幕式，外交部副部长刘振民、美方代表将出席并致辞。

--中国国际经济交流中心主办的第八十九期 “经济每月谈”。主题：面对未来的中美关系--挑战与机遇。

慕尼黑--欧洲央行执委科尔于慕尼黑参加一个小组讨论会(1600)。

史特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表演说(1630)。

悉尼--澳洲央行国内市场主管Chris Aylmer于2016年澳洲证券化论坛(Australian Securitization Forum)发表演说。

东京--日本央行审议委员政井贵子于埼玉县对商界领袖发表演说。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Linde)与法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加马德里金融市场协会的年度会议(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)就“强大的金融部门需要稳定的监管”发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行理事会会议(0800)。

11月22日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在澳洲商业经济学家会议的晚宴上发表讲话。

约翰尼斯堡--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月24日)

11月23日(三)

北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

北京--2016年新浪金麒麟论坛。

11月24日(四)

四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：货币政策之必要性--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。

维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。

11月25日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说。她也将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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