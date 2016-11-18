《全球汇市》美元有望周线上扬，叶伦暗示加息已不远

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0612 1.0625 -0.12 -2.28 1.0860 美元/日圆 110.10 110.08 +0.02 -8.48 120.30 欧元/日圆 116.82 116.97 -0.13 -10.46 130.47 美元/瑞郎 1.0075 1.0069 +0.06 +0.57 1.0018 英镑/美元 1.2411 1.2415 -0.03 -15.79 1.4738 美元/加元 1.3541 1.3520 +0.16 -2.15 1.3839 美元/离岸人民币 6.9061 6.9031 +0.04 +5.15 6.5680 澳元/美元 0.7401 0.7404 -0.04 +1.73 0.7275 新西兰元/美元 0.7028 0.7019 +0.13 +2.97 0.6825 澳元/日圆 81.470 81.530 -0.07 -7.02 87.620 新西兰元/日圆 77.430 77.280 +0.19 -5.55 81.980 英镑/日圆 136.65 136.68 -0.02 -22.89 177.22 澳元/新西兰元 1.0523 1.0531 -0.08 -1.32 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/王丽鑫/杜明霞/龚芳; 审校 张若琪/郑茵/戴素萍/徐文焰)