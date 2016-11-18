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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 09:08 BJT

《全球汇市》美元有望周线上扬，叶伦暗示加息已不远

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0612  1.0625  -0.12  -2.28  1.0860
    美元/日圆            110.10  110.08  +0.02  -8.48  120.30
    欧元/日圆         116.82  116.97  -0.13 -10.46  130.47
    美元/瑞郎            1.0075  1.0069  +0.06  +0.57  1.0018
    英镑/美元            1.2411  1.2415  -0.03 -15.79  1.4738
    美元/加元            1.3541  1.3520  +0.16  -2.15  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9061  6.9031  +0.04  +5.15  6.5680
    澳元/美元            0.7401  0.7404  -0.04  +1.73  0.7275
    新西兰元/美元        0.7028  0.7019  +0.13  +2.97  0.6825
    澳元/日圆         81.470  81.530  -0.07  -7.02  87.620
    新西兰元/日圆     77.430  77.280  +0.19  -5.55  81.980
    英镑/日圆         136.65  136.68  -0.02 -22.89  177.22
    澳元/新西兰元     1.0523  1.0531  -0.08  -1.32  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/王丽鑫/杜明霞/龚芳; 审校 张若琪/郑茵/戴素萍/徐文焰)

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