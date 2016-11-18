全球金市：金价下滑，因美联储主席讲话推高美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元指数 周四一度升至13年半高点，因美联储12月加息的预期日益升温，令债市再度遭到抛售。
美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。
美国消费物价10月录得六个月来最大涨幅，受汽油与房租上升提振。
亚特兰大联储的GDP Now预估模型周四显示，美国第四季经济环比年率可能为增长3.6%，因10月房屋开工创九年高位。
欧洲央行执委莫尔许周四表示，欧洲央行必须“尽快”收回积极刺激措施，但由于央行目前购债的数量庞大，撤回刺激可能需要一段时间。
在特朗普意外赢得美国总统选举，带动日本公债收益率(殖利率)劲升后，日本央行周四向市场寻求购买无限量公债，为调整政策框架以来的首次，等于是向市场鸣枪示警。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量较周三的926.26吨减少0.61%，为920.63吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张若琪/王兴亚)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583