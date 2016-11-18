全球金市：金价下滑，因美联储主席讲话推高美元

美元指数 周四一度升至13年半高点，因美联储12月加息的预期日益升温，令债市再度遭到抛售。

美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

美国消费物价10月录得六个月来最大涨幅，受汽油与房租上升提振。

亚特兰大联储的GDP Now预估模型周四显示，美国第四季经济环比年率可能为增长3.6%，因10月房屋开工创九年高位。

欧洲央行执委莫尔许周四表示，欧洲央行必须“尽快”收回积极刺激措施，但由于央行目前购债的数量庞大，撤回刺激可能需要一段时间。

在特朗普意外赢得美国总统选举，带动日本公债收益率(殖利率)劲升后，日本央行周四向市场寻求购买无限量公债，为调整政策框架以来的首次，等于是向市场鸣枪示警。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量较周三的926.26吨减少0.61%，为920.63吨。(完)

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