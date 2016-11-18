《香港报摘》--其他报纸重要消息11月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--由安徽海螺 入主的鲜驰达 （前称福记食品），其中一名中资股东入股不足一年，便将其所持股份抵押于财务公司提取贷款。永义国际 宣布，向内地股东朱伟批出1亿港元贷款，对方将以所持鲜驰达股份作为抵押。
**星岛日报**
--英皇国际 执行董事张炳强表示，楼市加辣将使市场成交量下降，但经过一段调整期过后，购买力将会再次爆发，料明年首季交投回升。公司推盘将按部就班，不会改变销售及投地策略。
**文汇报**
--市场消息指，大型发电机组系统集成商伟能集团（上市编号＂1608＂）将以每股2.78港元定价，为招股价范围2.78-3.47港元的下限。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583