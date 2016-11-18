《香港报摘》--其他报纸重要消息11月18日

**明报**

--由安徽海螺 入主的鲜驰达 （前称福记食品），其中一名中资股东入股不足一年，便将其所持股份抵押于财务公司提取贷款。永义国际 宣布，向内地股东朱伟批出1亿港元贷款，对方将以所持鲜驰达股份作为抵押。

**星岛日报**

--英皇国际 执行董事张炳强表示，楼市加辣将使市场成交量下降，但经过一段调整期过后，购买力将会再次爆发，料明年首季交投回升。公司推盘将按部就班，不会改变销售及投地策略。

**文汇报**

--市场消息指，大型发电机组系统集成商伟能集团（上市编号＂1608＂）将以每股2.78港元定价，为招股价范围2.78-3.47港元的下限。（完）

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