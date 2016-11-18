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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 09:20 BJT

中国个股：中国建筑称安邦资产持有公司股票比例达5%，触及举牌线

路透上海11月18日 - 中国建筑股份有限公司 周四晚公告称，截止周四安邦保险集团旗下安邦资产持有中国建筑股票15亿股，占公司股票比例达5%，首次触及举牌线。按中国建筑近期股价估算，安邦资金此次投入资金规模约100亿元人民币。

公告称，安邦资产的举牌未导致中国建筑控股股东及实际控制人发生变化。安邦保险集团直接持有安邦资产47.5%股权，其余股权由安邦保险集团旗下安邦人寿持有。

中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。

中国建筑周四收报8.08元，过去一个月累计上涨23.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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