中国个股：中国建筑称安邦资产持有公司股票比例达5%，触及举牌线

公告称，安邦资产的举牌未导致中国建筑控股股东及实际控制人发生变化。安邦保险集团直接持有安邦资产47.5%股权，其余股权由安邦保险集团旗下安邦人寿持有。

中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。