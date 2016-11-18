国际油市：油价下滑，因美元走强影响盖过OPEC减产预期

“油价隔夜呈横盘整理走势，因美元走强盖过了沙特能源部长对OPEC达成限产协议的乐观情绪，”经纪机构OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“由于美元占绝对优势，而且随着交易员在周末前减仓，今日亚洲原油交易应略有些沉重，”Halley说。

美元指数 触及13年半高位，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦称，加息可能“相对很快”，表明12月加息的可能性上升。

“大宗商品涨跌不一，美元上涨不利油市。布兰特原油在每桶46美元左右，因投资者认为OPEC达成减产协议的机率提高，”澳新银行在报告中指出。

主要石油出口国官员将于周五0530-0730GMT在卡塔尔首都多哈会晤，沙特、阿尔及利亚、俄罗斯、伊朗、科威特、利比亚、委内瑞拉、巴林、阿联酋、卡塔尔、尼日利亚代表将参加，讨论减产协议细节。(完)

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