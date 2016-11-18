企业并购：美国炼油商Tesoro以41亿美元收购同业Western Refining

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透11月17日 - 美国炼油商Tesoro 周四表示，将以41亿美元收购Western Refining ，旗下炼厂版图将扩至德州、新墨西哥州和明尼苏达州。
合并后的公司旗下炼厂日产能将超过110万桶。Tesoro的炼厂设在加州、华盛顿、阿拉斯加州、犹他州和北达科他州。
Western Refining的股东每股将换取0.4350股Tesoro股份，或者现金37.30元。这一报价较Western Refining周三收盘价溢价22.3%。
交易总价值约为64亿美元，包括Western Refining约17亿美元的债务，以及6.05亿美元收购Western Refining Logistics LP 的少数权益。
两公司称，合并将带来3.5-4.25亿美元的协同效应，预计在合并后前两年实现。
该交易预计在明年上半年完成。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。