企业并购：美国炼油商Tesoro以41亿美元收购同业Western Refining

路透11月17日 - 美国炼油商Tesoro 周四表示，将以41亿美元收购Western Refining ，旗下炼厂版图将扩至德州、新墨西哥州和明尼苏达州。

合并后的公司旗下炼厂日产能将超过110万桶。Tesoro的炼厂设在加州、华盛顿、阿拉斯加州、犹他州和北达科他州。

Western Refining的股东每股将换取0.4350股Tesoro股份，或者现金37.30元。这一报价较Western Refining周三收盘价溢价22.3%。

交易总价值约为64亿美元，包括Western Refining约17亿美元的债务，以及6.05亿美元收购Western Refining Logistics LP 的少数权益。

两公司称，合并将带来3.5-4.25亿美元的协同效应，预计在合并后前两年实现。