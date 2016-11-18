香港个股：太古重整中国可口可乐装瓶业务，交易涉资近59亿元人民币

路透香港11月18日 - 香港综合企业--太古股份 周五宣布，其全资附属公司太古饮料控股与可口可乐 及中国食品 订立协议，重整中国内地可口可乐装瓶系统；太古饮料控股就重整计划及涉及相关的收购代价预计共达58.69亿元人民币。

太古的声明称，根据重整计划，可口可乐将不再直接拥有中国内地装瓶业务的权益，因此由太古饮料控股及中国食品各自附属公司持有的装瓶业务将会扩大，而分别的专营区域亦将相互紧连。此举预期会令效率提高，从而减省经销成本和一般及行政成本，并带来更快及更协调的决策。

太古饮料控股就重整计划（通过拍卖收购中国食品出售的相关企业股本权益）应付的代价为46.49亿元；并以12.2亿元向可口可乐收购双方合资公司太古饮料余下的12.5%权益，完成后太古饮料控股将全资拥有太古饮料。

倘重整计划付诸实行，太古饮料控股将持有多家公司的控股权，2015年该等公司所在区域的居住人口占中国内地人口的49%，该等区域的可口可乐饮料饮用量亦占中国内地饮用量的51%，较进行重整计划前相应的比率分别31%及34%明显提升。

现时太古饮料控股于福建、安徽、河南、陕西、广东、浙江及江苏的专营区域持有权益，将增添湖北、广西、云南、江西、海南及上海，以及广东省湛江市和茂名市的专营区域，并增加于江苏、浙江、安徽、福建、河南及广东专营区域所持的权益；陕西区域将转让予中国食品旗下一家附属公司。

中国是可口可乐按销量计算的第三大市场。太古饮料控股相信，基于人口增长、城市化及中国内地对比已发展市场的人均饮用量相对较低，该市场长远将继续有可观的增长机会。

太古今日小幅高开0.13%，报77.35港元；大盘恒生指数 则低开0.11%。（完）

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