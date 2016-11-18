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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 09:54 BJT

美国金融：美联储需升息，银行业者需增资--FDIC副董事长洪尼格

路透华盛顿11月17日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)副董事长洪尼格周四概述未来经济增长情况时表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)缓慢升息的同时，应该提高对华尔街银行的资本要求。

洪尼格表示，如果美联储继续维持低利率，并且大型银行没有增加资本储备，则金融体系可能出现不安状况。

“面临的挑战是找到一个路径，让央行能再平衡货币政策，同时不严重冲击金融体系，”洪尼格表示。他是加强银行业监管的主要倡议者。

洪尼格说，如果美联储突然升息，而银行缺乏资本，则冲击可能出现。

巴塞尔银行监管委员会正在制定新的资本规则。

欧盟监管机构和其他官员预计，新规将放松一些资本标准。

该巴塞尔委员会将于11月28-29日在智利召开会议，敲定新规。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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