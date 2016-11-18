中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微涨 ，CFETS指数升至94.54

路透北京11月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微升0.37%至94.54；SDR篮子指数微升至95.33，BIS篮子指数微升至95. 9。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.34%，SDR篮子指数跌3.55%，BIS指数跌5.71% 。 CFETS篮子货币 今日中 CFETS篮子货 间价 币较上日升贬 点数 人民币 6.8796 -104 欧元 7.3102 449 日圆 6.2519 687 港元 0.8869 -13.8 英镑 8.5514 15 澳元 5.102 455 新西兰元 4.8414 327 新加坡元 4.8399 216 瑞郎 6.8384 283 加元 5.0931 272 林吉特 0.6364 35.4 卢布 9.4211 227 泰铢 5.1382 -155 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.22，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.53，较上日微 升0.47%；RXY参考离岸人民币指数 报95.01，较上日微升0.09%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.32，较上日微升0.46%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)