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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 09:44 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微涨 ，CFETS指数升至94.54

路透北京11月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微升0.37%至94.54；SDR篮子指数微升至95.33，BIS篮子指数微升至95.
9。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.34%，SDR篮子指数跌3.55%，BIS指数跌5.71%
。
    
 CFETS篮子货币          今日中   CFETS篮子货
                        间价     币较上日升贬
                                 点数
 人民币                  6.8796          -104
 欧元                    7.3102           449
 日圆                    6.2519           687
 港元                    0.8869         -13.8
 英镑                    8.5514            15
 澳元                     5.102           455
 新西兰元                4.8414           327
 新加坡元                4.8399           216
 瑞郎                    6.8384           283
 加元                    5.0931           272
 林吉特                  0.6364          35.4
 卢布                    9.4211           227
 泰铢                    5.1382          -155
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.22，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.53，较上日微
升0.47%；RXY参考离岸人民币指数 报95.01，较上日微升0.09%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.32，较上日微升0.46%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）
    

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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