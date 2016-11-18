更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率早盘创逾15个月高位，因叶伦称将相对很快升息

(新增交易员说法及报价)

路透台北11月18日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周五早盘急弹，创逾15个月高位。交易商表示，因美联储主席叶伦称将“相对很快”升息，此令空方气焰更为嚣张，殖利率持续弹升。

交易商称，由于今日刚好是105/11第二次增额发行公债开始发行前交易，这使得105/11R马上成为各方对冲持券风险的标的，此令105/11殖利率也跟着飙高。

〞信心全无，当然跟叶伦有关啦。〞一位大型票券商交易员说。

相较于10年券的弱势，今日五年券105/13殖利率逢高却见到买盘承接，使得弹幅明显收敛。一大型银行交易员表示，五年券受通膨预期影响较低，且与RP利率利差拉开已出现养券空间，会吸引有相关需求者买进。

交易员预估，今天105/11殖利率交投区间将在1.15-1.20%。

本地时间10:04，指标10年增额公债105/11R发行前交易殖利率报1.2855%，此前10年公债殖利率盘中高位在去年8月11日的1.3820%。

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