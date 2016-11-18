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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 10:02 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因叶伦暗示很快升息推动美元大涨

上海期交所1月主力期铜合约 涨0.5%报每吨44,100元人民币(6,415美元)。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

这强化了市场对美联储12月13-14日会议升息的预期，推动美元指数升至2003年初以来高点。

国际镍业研究组织(INSG)称，全球镍市9月供应过剩2,800吨。8月为短缺7,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 王兴亚/徐文焰)

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