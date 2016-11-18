金属期市：伦敦期铜下滑，因叶伦暗示很快升息推动美元大涨

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

这强化了市场对美联储12月13-14日会议升息的预期，推动美元指数升至2003年初以来高点。