香港个股：中民嘉业斥资逾30亿港元收购亿达中国控股权

路透香港11月18日 - 在中国从事商务园区开发及运营的亿达中国 宣布，公司控股股东兼主席孙荫环将以现金总代价30.14亿港元，向中国民生投资（中民投）旗下中民嘉业出售该公司53.02%股权；中民嘉业并将向亿达中国其余股东提出强制性现金要约。

公司的声明称，中民嘉业按每股2.2港元向孙荫环收购13.7亿股亿达中国股份，相当于后者已发行股本约53.02%。每股收购价较亿达中国停牌前最后报价，即11月11日早盘收市价3.31港元折让33.5%。

孙荫环在出售股份后仍持有亿达中国约9.34%股权。此外，中民嘉业拟按同样每股2.2港元作价，向亿达中国其余股东提出强制性现金要约。

亿达中国周五恢复股份交易，早盘初段股价受压，跌4.83%，报3.15港元。

由中民投持股78.56%的中民嘉业，为中民投旗下专业从事金融地产、建筑工业化、医疗健康投资的平台。中民嘉业未来拟继续进行亿达中国的现有主营业务，并通过探索主要城市之发展机会及收购资源扩大公司在中国主要城市之地理版图。（完）

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