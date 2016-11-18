港报财经评论：PPI转正增长，上证明年看升--经济日报11月18日

PPI转正增长，上证明年看升/ 林瑞芬

美股道指于周三终止7连升，港股昨日续软。若美股大回，港股恐更弱。恒指昨收报22262点，跌0.1%，国指昨收报9326点，跌0.4%，大市成交额近623亿元。

腾讯控股（00700）刚公布的季绩符预期，但股价表现仍受制于市场畏险情绪，昨收报194.8元，跌幅1.1%。

腾讯的收入增长率无得弹，但要弹的是成本增加，令营运利润率由第二季的40.1%跌至第三季的35.8%。随着美国加息步伐或预期加快，各大券商也不敢太过进取看腾讯目标价，不乏藉口下调目标价；其中如德银把腾讯目标价由246元降至242元；摩通把目标价由260元下调至257元；麦格理把目标价由241元降至240元；美银美林把目标价由238元降至233元；野村把目标价由235元降至230元；里昂则维持腾讯目标价258元，瑞银看250元。

技术上，腾讯失守50天綫（210元）进入整固行情，中綫支持如以250天綫作参考，现处于172元左右，未知后市会否下试此水平，但以目前新兴市场受累美滙指数强势下，投资者畏险情绪高涨，就预算是浪整固行情需时一两个月，不妨耐性观望清楚，才决定收集。毕竟腾讯是内地科网龙头，在收入增长神话未破灭前，每一浪股价调整都可以是低吸良机。

港股自特朗普胜出总统大选后就运滞，美股一枝独秀，港股股民心情纳闷，不是味儿。不过，美股就是否如表面风光，事实上，美股三大指数中，只有道指能创出新高，纳指及标普500指数没有同步创新高。其次，有统计在周一美股有逾300只股份创52周新高，同时亦有逾300只股份创52周新低。一般情况下，股市创新高的股份应远多于创新低的股份，才能预示升市，反之亦然。若创新高与创新低股份数量极相近，启示投资者目前也十分混乱。

美股未来走向如何，当然关键是特朗普的新政，至少到明年初才明朗化，此空窗期将可能阻碍实业的投资，因为大家都不知道其新政，预算新一年度的资本开支就有太多不明朗因素左右。对华贸易政策会否大变，谁也说不准。个别上市公司已作两手准备，如敏华控股（01999）最新公布全资附属公司敏华集团已与HomeGroup订立谅解备忘录，拟建立战略联盟，集团拟利用Home集团的经验及其欧洲制造基地，扩大集团于欧洲的市场份额及通过推出欧系的价值产品的同时，若美国未来真的对华贸易大征关税，未来亦有路从欧洲出口到美国市场。顺带简评敏华业绩，截至今年9月底止，公司半年度录得纯利8.84亿元，按年升43.9%，其中，欧美市场表现虽逊色，但中国市场补足。未来于欧洲设厂制造步伐如顺利，有利欧洲市场的业务回升，而中国市场的增长料胜欧美势持续。盈利能力相对稳健有升，敏华的净现金牛更令长綫投资者增强防守力。自2012年财年度，集团派息比率由40%升至现时的61%，在无特大收购活动下，相信此水平可维持，据知明年敏华亦有物业销售特别收益，憧憬派发特别股息。

据大和最新预测，敏华2017年财年度，每股盈利0.388元，每股股息0.258元，目标价由5.7元上调至6.1元。里昂估计敏华每股盈利0.435元，每股股息0.26元，目标价6.1元。瑞银估计敏华每股盈利0.38元，每股股息0.21元，目标价6.26元。后市守候低吸机会，以每股股息0.26元可派预算，股价回落至4.5元或楼下，预测息率可高达6厘，有足够安全垫，昨收报5.31元。

回说港股，两旧大石压心口，一是美滙升美息高企，二是人民币10月以来的一波贬值潮还未平息。技术上，恒指及国指低企50天綫之下利淡，恒指宜稳守22000点，国指宜稳守9000点。月内是否可被深港通的可能开通而冲喜，难断言！短期机会似乎不多，只能放眼中期。

最新瑞信就把上证指数2017年目标价上调达20%，至3800点。理据是预期是浪PPI反弹可持续至2017年上半年，正数PPI有利企业利润改善，在预期A股的纯利可于2017年增长19%，相较2016年料增长6%大幅提升的利好支持，对明年A股走势可以乐观一点。附图所见，上证近周升势胜港股，但升抵3200至3300阻力区又要反覆小休。技术上，上证只要不跌穿上升轨支持3050点，可维持升浪，昨收报3208点，升0.1%。A股可能于明年造好，加上资本市场持续开放，瑞信认为券商股会有中綫趋势改善的机遇，给予海通证券（06837）中期目标价17.3元，中信证券（06030）中期目标价20.9元、华泰证券（06886）目标价24.4元。（完）

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