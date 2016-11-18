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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 10:16 BJT

台湾股市：追随周边股市跌势下挫，电子股和金融保险股均挫低

路透台北11月18日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随地区周边市场的跌势，因台积电 等权重股略跌，且美国公债收益率上扬提振美元。

0155GMT，台湾加权股价指数 下滑0.3%至8,971.58点，上日收报8,995.26点。

电子类指数 下滑0.1%，金融保险类指数 跌0.8%。

台积电下挫0.6%。(完)

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