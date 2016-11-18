港报财经评论：政治劣质化，民粹祸全球--信报11月18日

政治劣质化，民粹祸全球/ 习广思

美国10年期债息周三曾急升至2.778厘，其后自高位急回，美国上市的金融股开始回吐，部分资金从美股流回美债，资金倒来倒去，投资者犹如坐在海盗船上，无所适从。事实上，候任美国总统特朗普未上任，其过渡团队已搞出一场乱局。有指特朗普家族成员与共和党幕后阵营正上演激烈的权力斗争，一早入市炒定先的资金，恐怕要停一停、谂一谂。

金融市场反应有多快，在今次美国总统选举中可谓发挥得淋漓尽致。开票前一日，美股冲高，开票当日见势色唔对，得知特朗普在多个关键州份领先时，美股期货已经跌定先。到美股现货市场开盘，恐慌情绪已经消化得七七八八。

其后美股连续几日上升，也合乎剧情发展，华尔街转炒美国展开新的财政刺激措施、通胀升温、资金回流美国，造就美股连升几日，升幅极之不寻常。不过，以上政策假设，其中一个大前提是特朗普也是跟足剧本，即是由共和党主导白宫日后政策，但事实却是未开局已先内斗，白宫形势又变得不明朗。

据报道，特朗普筹组新政府内阁的工作进展不顺畅，过渡团队发生激烈内讧，担当国家安全顾问角色、被视为中情局（CIA）局长热门人选的密歇根州前联邦众议员罗杰斯（Mike Rogers），以及同样处理国家安全事务的说客弗里德曼（Matthew Freedman），已被告知踢出过渡团队。报道称，发动＂大清洗＂的主要人物是特朗普的女婿库什纳。

罗杰斯曾经担任众议院情报委员会主席，又做过军人及联邦调查局（FBI）特工，与共和党资深党员、新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）关系密切。罗杰斯接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，坦承被告知出局，这多少与克里斯蒂有关。

库什纳和克里斯蒂早有积怨，2005年库什纳之父查尔斯被时任新泽西州检察长的克里斯蒂，以逃税、窜改证词、非法竞选捐款等18项罪名起诉，后来被判两年徒刑，1年后出狱。特朗普选定彭斯为副手前，库什纳曾告诉竞选团队，克里斯蒂想都别想当副总统。

克里斯蒂本来是负责带领过渡团队的原主席，但早前已被降格，其领导职位由候任副总统彭斯接替，自己降为其中一名副手。现在轮到罗杰斯落马， 原因可能是他是克里蒂斯蒂派系的人。过渡团队一名顾问透露，彭斯成为过渡团队负责人后，多名与克里斯蒂有关系的人被清除出团队。

政治新闻网站POLITICO引述消息人士称，交接团队的斗争已形同拔刀相向。特朗普的过渡团队加入两子一女，以及其女婿，同时处理其家族生意及组阁等工作，早已被外界指摘，现在看来新政府的话事权也不在共和党手中，而是家族成员话事权独大。

另一方面，前美国驻联合国大使博尔顿（John Bolton）、前纽约市长朱利亚尼（Rudy Giuliani）、退役将领弗林（Michael Flynn）及阿拉巴马州联邦参议员塞申斯（Jeff Sessions），均被点名可望出任新政府要职，但以上都是具争议人物，共和党内不同派系各有意见。

围绕特朗普身边的这类人物，肯定难以与共和党内传统建制势力合作，市场原先评估的新政策、新方向，或随时有变。理论上，美国的两党政治，建制力量根深柢固，但是美国从未出过一个没有从政、从军的商人出任总统，往后的执政，就更加多变。

连美国也有政治劣质化的一天，这完全反映了民粹抬头有多可怕，明年一连串欧洲主要国家包括德国、法国政治选举，全球政治或变得更加民粹，这对全球政治与金融影响有多大？

美国出了一个特朗普，明年也有可能出现＂欧版特朗普＂，令世界经济变得灰蒙蒙。美国周四标售110亿美元的10年期通胀挂鈎债券（TIPS），其息率回报为4.8%，远高于美国国债的1.7%，相信认购反应会异常踊跃，亦反映市场对通胀前景的睇法。

当前形势如何理财？假如全球通胀升温，买楼买固定资产怕加息；唔买嘢持现金则被通胀蚕食，现金价值愈来愈低，一场美国总统选举，令全世界迷失方向。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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