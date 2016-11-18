《汇市简讯》美元/日圆重返升势，稍早受日本出口商卖盘略微打压

* 美元跌离110.34，但仅跌至109.98，即再度反弹

* 自此即弹升至110.58，或将一路上看111

* 在111.00及6月1日高位110.83之前，有些卖单伺机而待 * 在111.50前将遭遇更多阻力，5月31日及30日高点分别在111.35及111.45 (完)