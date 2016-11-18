港报社评：继续根据本地法例裁决可减释法震撼--信报11月18日

政府针对宣誓风波而提出的司法覆核已有裁决，法官区庆祥判定青年新政的梁颂恒和游蕙祯不愿（即拒绝）按法例宣誓，所以自十月十二日在立法会作誓当天已丧失议员资格。梁、游昨日向高等法院申请上诉，他们预料会诉讼至终审法院。

游蕙祯指出，法官定出相对快的排期，下周四处理上诉，立法会律师承诺下星期五前不会刊宪宣布议席出缺，所以现时毋须申请暂缓执行令。她说上诉的理据是香港原则上三权分立，不想今次判决成为案例，以后立法会议员资格要经政府审阅。梁颂恒强调，自己与游蕙祯是民选议员，有关问题应在立法会内解决，人大释法不应适用此案，而立法机关的尊严和独立性最重要，因此没有特别就拒绝及忽略宣誓作出反驳，希望法庭接受他们的说法。

没有特别就拒绝及忽略宣誓作出反驳，着眼点只在于立法机关不应受干预，已经是梁、游在司法覆核案中所采取的策略。可是，如此策略显然是他们败诉的致命伤，若然沿用这一道师老无功的板斧，翻案的机会毫不乐观。法官区庆祥的判词清楚指出，被告人＂没有藉陈词或证据提出正面的论据，证明上述关于他们的行为并不构成《基本法》第一百零四条或《宣誓及声明条例》所指的拒绝或忽略作出立法会誓言＂。被告人抗辩理据薄弱，实乃裁定宣誓无效的关键。

至于立法机关不应受干预的论点，区官亦不接纳，他强调《基本法》作为小宪法，地位高于立法会，而该案涉及的《基本法》第一百零四条除了规范立法会议员外，还包括行政长官、主要官员、行政会议成员和各级法院法官等等，质疑何以只有立法会议员的宣誓行为不在司法管辖范围之内。区庆祥亦指出，＂不干预原则＂是源自英国实行的三权分立，但英国与香港不同之处是英国没有明文宪法，但香港有《基本法》，三权分立原则的应用范围及限制必须考虑到不同司法管辖区的特殊情形。

简单来说，假如青政二人不变招增强抗辩理据，按常理推测，上诉得直的胜算甚低。然而依他们当日宣誓时的过分表现，确也没有什么抗辩理由，可以说成二人是忠诚及从实地支持与遵守立法会誓言吧。

此外，梁、游一方面强调以＂不干预原则＂作为上诉重点，另一方面他们于周二法院宣判当天表示已去信英国政府，批评中央违反《中英联合声明》，并扬言将着力引起国际讨论，犹如寻求外来力量干预本港的司法和立法机关，如此自相矛盾，实在自暴其短。

这宗司法覆核案最瞩目之处是高院判决前忽然来个人大释法，厘定公职人员宣誓必须真诚庄重，违者取消资格，社会关注的焦点是此举会否破坏香港的司法独立。区庆祥法官的判词显示，不管有没有人大释法，他的裁决仍是一样，因为本地法例及《基本法》已有足够的法理依据处理相关争议。正正由于法官裁决没有受到人大释法影响，所以事后没有掀起更大的疑虑，建制派理所当然地说＂大快人心＂，连非建制派的民主党和公民党亦表示尊重法庭，极其量批评人大释法多此一举而已。

梁颂恒和游蕙祯已经提出上诉，不管胜负结果如何，我们呼吁司法机构继续以本地法例作出裁决，毋须引用人大释法文本，藉此显示香港有能力依法办事，司法独立仍然是可堪信赖的社会基石。有部分论者担心，人大释法陆续有来，这固然不是杞人忧天，但只要司法机构秉公审理，作出不偏不倚的裁决，相信中央政府也不会轻举妄动，避免加剧香港的社会撕裂。

如果要遏制＂港独＂，尤其是青年新政那种不入流的小学鸡＂宣独＂，实在看不到本地法例拿他们没办法。区庆祥法官的判词清楚说明，两人宣誓时的表现反映他们并不承认＂一国两制＂的原则及该原则下＂一国＂的重要性，所以依例取消两人的议员资格。

人大当然有权释法，但释法的震撼应该减至最低，法庭继续根据本地法例解决宣誓风波造成的纷争是最佳的法治表现。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘