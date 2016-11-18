港报社评：给二恶英大闸蟹算帐--明报11月18日

太湖大闸蟹被验出二恶英超标，迄今已知情况，3方持份者的角色可以这样形容：内地监管机制乱七八糟、本港进口商颠三倒四、特区政府则一筹莫展。事件揭发已经半个月，3方就太湖大闸蟹涉及二恶英的事，仍然说得＂含含糊糊＂；作为终端接收者的市民，设若嗜大闸蟹如命，非吃不可，则只能寄望他们吃下的二恶英不至超过身体可承受分量，健康不受影响而已。

先说内地监管机制之乱七八糟。据了解，本港食物安全中心只接受指定养殖场名单上78个大闸蟹场供港，内地则由官方指定单位负责；按这个结构，供港大闸蟹来源理应清晰。本港基于＂诚信原则＂进行监管，即是相信内地官方指定单位会严格监控质素，本港从事进口抽验可视作第二重把关，若内地监管完善，基本上不会有问题。

今次本港抽验太湖大闸蟹样本二恶英超标，情况逐步揭露之后，发现所谓＂指定供港蟹场＂形同虚设；根据进口商说大多有＂自家养殖场＂，只是向官方指定的＂江苏太湖水产＂办出口批文。这些单位的批文并非无偿批出，而是收取费用，设若利字当头，来者不拒，则大闸蟹质素如何可想而知。事实上，出事后，由于＂江苏太湖水产＂暂时不办理批文业务，本港有进口商声称向湖北一家养殖场办理出口批文。事情很清楚了，大闸蟹有批文才可以出口来港，进口商为取得批文，施展浑身解数；这种在内地可以用钱解决的安排，个中诚信自然大打折扣，大闸蟹是否不受二恶英污染，就靠本港食安中心能否抽验出来。

本港大闸蟹进口商怎样颠三倒四？当食安中心公布太湖大闸蟹样本二恶英超标之后，一衆进口商与＂江苏太湖水产＂划清界线，说他们的蟹并非来自这家公司，而是在自家所设蟹场养殖，云云。只是在供港大闸蟹有指定蟹场之下，这个说法不攻自破；至于＂江苏太湖水产＂批文收取的费用，一时说＂每吨逾千元＂，一时说＂唔使（畀钱）＂；至于由湖北一家水产公司发出批文的大闸蟹，究竟是江苏蟹抑或湖北蟹，个中是否涉及调包、是否涉嫌货不对办，有关进口商说不清楚了。

大闸蟹每年一造，对售卖商号而言，此乃一年一度的生意黄金时段。在＂大闸蟹季节＂趋于热炽之际，有样本验出二恶英超标，确实是晴天霹雳，他们急于做危机管理，可以理解。只是包括一些老字号在内，为求自救，说法近乎信口雌黄，经不起检验，市民只要留意他们的应对处理，对其售卖大闸蟹是否有足够信心，相信心中有数。事态说明，进口商颠三倒四地撇清与太湖蟹的关系，反而跌入了自己打造的此地无银三百両陷阱。做生意偏离了诚信原则，将要付出的代价，难以估量。这些字号如何重建消费者信心？惟诚信而已。

关于政府之一筹莫展。事件揭露内地监管机制失去作用，已经半个月了，太湖大闸蟹二恶英超标涉及几个养殖场、有多少已经运销本港、本港有哪些商号销售太湖大闸蟹等，食安中心仍然未能清晰交代。较有进展的是与内地当局沟通后，内地原则上同意把二恶英纳入检测，至于如何确保供港大闸蟹由指定养殖场供应、内地监管机构不再沦为批文公司等，政府都没有交代。

政府处理此事，只是引用《公衆卫生及市政条例》把问题蟹加标记，并没有援用《食物安全条例》发出强制回收及封存令。验出太湖大闸蟹样本二恶英超标之后，政府凭什么判断毋须强制回收，只须问题蟹加标记，就可以确保市民健康不暴露在风险之下，有必要清楚解释。官员说已经回收了1000公斤大闸蟹，藉此说明管控力度适当，只是官员没有交代进口了多少问题蟹，设若进口数以万公斤计算，则回收只是寥寥无几而已，或许二恶英大闸蟹已经被老饕都吃进肚子了。此事对业界本来可以起到致命打击，半个月下来，实际是大闸蟹照卖，政府的含含糊糊是否给业界维持了商机，只能各自领会了。相信许多人关心的是：市民的健康是否获得优先顾及和考虑。政府就此有责任清晰解说。

此事之亡羊补牢，不难也不复杂，主要就是内地相关单位切实负起监管责任，严格执行供港蟹场规定，批文不能随便＂贩卖＂。本港则是加强抽验，食安中心须充分掌握大闸蟹进口后的流转，一旦出事，即可追踪处理等。至于进口商要珍惜招牌和行业生命，设若再这样搞下去，市民对大闸蟹安全卫生完全失去信心，则内地人士非要在港购买的奶粉才放心的情况，就是很好的反面教材。会否发展到大闸蟹在香港绝迹，就看各方是否愿意回归以诚信体待了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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