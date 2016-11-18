澳洲经济指标总览--11月18日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月8日 商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差12.27 逆差18.94 出口(较前月) +2% 持平 进口(较前月) -1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月2日 (较前月) 9月 +0.6% +0.4% 就业市场(经季节调整) 12月15日 就业人口(较前月变动,万人) 10月 +0.98 -2.90 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.15 -7.43 失业率 5.6% 5.6% 就业参与率 64.4% 64.5% 消费者物价指数(CPI) 2017年1月25日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.7% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 国际贸易价格指数 2017年1月27日 进口物价(较前季) 第三季 -1.0% -1.0% 出口物价(较前季) +3.5% +1.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第二季 赤字155.4 赤字208 12月6日 商品与服务贸易收支 逆差79.96 逆差81.14 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月7日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.0% (较上年同期) +3.3% +3.1% (完)