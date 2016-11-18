版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 10:34 BJT

韩国汇市：韩国央行疑似干预阻贬韩元--交易员

路透首尔11月18日 - 根据数位外汇交易商，韩国央行疑似卖出美元以阻贬韩元，因韩元接近五个月低位。

“当局似乎采取行动，”一外汇交易商对路透表示。

0222GMT时，韩元兑美元报1,182.8，较上日收盘价下跌0.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐