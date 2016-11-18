日本股市：日经指数早盘触及10个半月高点，因日圆走软提振获利前景

上周外资日股买超量创下七个月高位，受惠于预期特朗普执行后的政策将会推升美国通胀。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会发表的证词，强化了美联储12月将升息的押注。

美元兑日圆 上涨0.5%至110.68日圆，为6月以来最高。

“一些出口商调降其美元兑日圆汇价预估，因此如果美元兑日圆在110上方交投，其全年获利将优于预期，”三井住友信托资产管理策略投资部门主管Masashi Oda表示。

出口股上涨，丰田汽车 涨2.85%，本田汽车 涨1.74%，东京电子 涨2.53%。