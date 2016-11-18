《路透晚报》--11月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国农业：发展农业适度规模经营，坚持农村土地集体所有--副总理

中国国务院副总理汪洋近日指出，改革完善农业经营体系，发展农业适度规模经营，要坚持农村土地集体所有，坚持家庭经营基础性地位，坚持稳定土地承包关系。

--中国房地产：10月70城房价延续升势但环比涨幅收窄，一二线降温明显

路透根据中国国家统计局公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。表明在密集调控之下，中国10月热点地区房地产市场降温明显。

分析人士预计政策威力在未来一段时期会继续显现，房价涨势将面临下行压力；不过他们也表达了对房价可能再度陷入“越调越涨”怪圈的担忧，呼吁得从根本上动刀，推进土地、财税等制度性改革。

--中国外贸：对原产日美的进口铁基非晶合金带材征收反倾销税--商务部

中国商务部发布终裁公告，裁定原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，中国国务院关税税则委员会决定自周五（18日）起对其征收反倾销税。

--中国能源：当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治的工作--中国总理

中国国家总理李克强周四指出，当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治的工作。并要深化能源国企改革，支持民营经济进入能源领域，要优化能源结构补上短板，更好支持经济持续发展。

--台湾经济：汇率调整难缩减贸易顺差，却会对经济产生重大伤害--央行

台湾央行总裁彭淮南表示，对台湾出口而言，透过汇率调整难以有效缩减贸易顺差，却会对经济产生重大伤害。

【金融】

--中国金融：长城资产管理公司将于年底挂牌，明年底完成引战工作--高管

中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司周四称，将于年底前完成股改挂牌，并于明年三季度或年底完成引战，并同时启动IPO前期准备工作。

--中国个股：用友网络等11家公司拟发起成立中关村银行，注册资本40亿元

中国用友网络周四晚公告称，其联合光线传媒、碧水源等10家企业拟共同发起成立一家民营银行--北京中关村银行，该行注册资本40亿元人民币。

--中港个股：工行成为迪拜黄金与商品交易所结算行，提供人民币产品结算支持

工商银行称，该行已与迪拜商品结算公司签署代理结算协议，正式成为迪拜黄金与商品交易所结算银行，为迪拜商品结算公司提供离岸人民币期货合约等人民币产品的结算支持。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购+MLF驰援资金面，人民币贬值等仍掣肘宽松空间

受例行缴税和人民币大幅贬值冲击，中国银行间市场流动性本周再度收紧，央行公开市场则从期限和量两方面灵活搭配，适时转为大额净投放。业内人士认为，央行操作仍重在维持资金平稳，但回购利率居高不下且适逢年底时点，表明资金紧势或持续，市场情绪仍脆弱。

中国央行公开市场本周逆回购操作规模高达9,900亿元人民币，较上周的3,700亿元增近1.7倍。当周并转为净投放4,250亿元，结束此前连两周净回笼。

--新债招标：中国50年国债中标利率3.48%低于预期，获52亿元追加认购

中国财政部公告称，上午招标发行的50年期固息国债，获得52亿元人民币追加认购，最终发行量达242亿元；中标利率为3.48%，低于市场预测均值3.55%，投标倍数3.77倍。

而同时招标的三个月期(91天)贴现国债未获追加，最终发行量为120亿元，发行价格99.479元。另据业内人士稍早透露，该三个月期贴现国债加权中标收益率为2.1011%，边际中标收益率为2.1696%，投标倍数1.98倍。

--中国信用债：河北物流短融昨因资金调配问题违约，但已于今日完成兑付

中国河北省物流产业集团发行的1.5亿元人民币短期融资券，于周四到期时意外未能按期兑付本息。不过发行人周五公告称，已于今日兑付15冀物流CP002CN041562060=CFXS全部应付本息，并补足延迟一天的利息，同时强调发生违约是由于“系统操作原因”。

--中国债市动态：现券收益率先涨后跌，美联储12月可能升息搅动情绪

美联储12月可能升息的消息，一度导致中国银行间10年国债等收益率明显上行。不过随着市场情绪恢复平稳，以及央行公开市场连续净投放，收益率涨幅消退，至午间已回到上日收盘水平附近。

--中国货币市场：逆回购再加码助资金改善，但预期仍谨慎关注汇率影响

中国银行间市场资金面继续改善，银行类机构轧平头寸较为 容易，而质押信用债的非银机构则拆借价格仍偏高。交易员称，月度缴税因素扰动逐渐结束 ，同时央行公开市场逆回购继续加力净投放，大行融出资金较为充裕，流动性呈现逐步好转。

--中国票据市场：资金收紧转贴利率明显上升，收票意愿不足成交活跃性降低

受资金面收紧影响，中国票据市场转贴利率本周明显上升，一年期国有及股份制银行承兑电票最新成交在2.85%左右，惟成交量偏淡。流动性持紧导致小行收票乏力，大行维持低量操作，短期来看转贴利率上行概率偏大。

【外汇】

--《人民币综述》点心债明年流通规模料急缩，基金救亡图存求转型

美国总统当选人特朗普扩大财政支出的诉求，令全球债市受创，但离岸点心债反应却相当温和。市场人士认为，这并不代表点心债成了避险温床，反而该担心这好不容易建立起来的市场，是不是对外界刺激失去了反应。

--中国汇市：强势美元促人民币早盘震荡下跌，大行在6.89附近值守平抑跌幅

人民币兑美元即期早盘震荡下跌，一度跌破6.89关口，为2008年6月以来低位，而香港离岸人民币则跌破6.91关口续创纪录新低，人民币中间价11连跌续创近八年半新低，主因昨日美联储主席叶伦讲话激励美元强势，交易员称，叶伦讲话暗示美联储很快加息，激发购汇力道上升，净购汇规模扩大，继续给人民币汇价施压。

--人民币衍生品：境内美元掉期上移，因跨年资金需求增加及大行卖压减轻

中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋陡，长端上移。交易员称，近期跨年资金需求攀升，许多机构在三个月至一年期的美元掉期市场布仓，换取人民币流动性，间接推升长端美元的拆借需求。一年期掉期点因大行的卖压减轻而上行，但两个月和三个月的掉期点因大行卖压增加，并未明显上行。

--人民币汇率：10月实际有效汇率微降至两年次低点，名义汇率结束十连跌

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年来次低点，上月为升0.32%。当月人民币名义有效汇率指数结束十连跌，升0.23%至117.22，上月为降0.10%。

--人民币汇率：稳健格局并未改变，跟风兑换美元没必要--人民日报

人民日报海外版刊登热点聚焦文章称，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变，跟风兑换美元没必要。

--银行观点：人民币汇率如何应对“川普变量”下的美元牛市--招行

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称，中短期美元有望继续走牛，在中短期美元极度强势下，人民币汇率没有必要做无谓的抵抗，不妨顺流而下。预计中国的外汇管制措施将进一步收紧，控流出扩流入，以减轻稳定汇率的压力，并缓和资本外流对货币政策带来的挑战。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均微涨 ，CFETS指数升至94.54

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.37%至94.54；SDR篮子指数微升至95.33，BIS篮子指数微升至95.9。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收低煤炭有色板块领跌，短线仍需震荡蓄势

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，受大宗商品期货价格持续调整影响，煤炭及有色板块再度走低。短期可有效带动人气的热点较少，指数突破前期箱体上轨后，市场热点转换不畅令大盘裹足不前，短线仍需震荡蓄势。沪综指收报3,192.86点，跌15.59点或0.49%；本周该指数累计微跌0.1%。

--中国期市：铁矿石料终结五周涨势，因期货价格下滑且中国需求料放缓

中国现货铁矿石价格迈向六周来首次周线下跌，期货价格下滑和中国需求放缓迹象打压铁矿石价格脱离两年高位。

--中港证券：港交所CEO称深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间

港交所行政总裁李小加表示，深港通离正式推出＂仍需多几天＂时间。

--中国个股：中国建筑称安邦资产持有公司股票比例达5%，触及举牌线

中国建筑股份有限公司周四晚公告称，截止周四安邦保险集团旗下安邦资产持有中国建筑股票15亿股，占公司股票比例达5%，首次触及举牌线。按中国建筑近期股价估算，安邦资金此次投入资金规模约100亿元人民币。

--中港个股：万科称中国恒大继续增持其股票，持股比例升至9.452%

中国最大房企之一的万科周四晚公告称，中国恒大近日继续增持万科A股股份，连同此前收购，其持股比例已增至9.452%。这意味自上周五至周四，恒大的持股比例又悄然上升0.5个百分点。

--汽车产业：大众汽车与滴滴出行洽谈在中国建立高端叫车业务

德国大众汽车(Volkswagen AG)周四表示，正与中国的滴滴出行洽谈成立高端叫车服务公司。大众汽车同时宣布了雄心勃勃的中国市场电动车和混合动力车的销售目标。

--投行观点：沪深300指数至明年末有10%上升空间，受业绩支撑--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺预计，明年A股上市公司业绩将继续回升，受此支撑沪深300指数至明年末可至3,750点，较目前上涨约一成。

--中港个股：中兴通讯称美国商务部对其出口限制缓期执行延至明年2月27日

美国商务部对中国通讯设备大厂--中兴通讯的出口禁令缓期执行再度延期。中兴通讯公告称，美国商务部工业与安全局裁定将针对中兴通讯的临时许可进一步延期至2017年2月27日，裁定自周五（美国时间）起生效。

--香港个股：太古重整中国可口可乐装瓶业务，交易涉资近59亿元人民币

太古股份宣布，其全资附属公司太古饮料控股与可口可乐及中国食品订立协议，重整中国内地可口可乐装瓶系统；太古饮料控股就重整计划及涉及相关的收购代价预计共达58.69亿元人民币。

--香港证券：易亚投资推出香港首支涵盖全球黄金矿业股票ETF，今日挂牌

易亚投资宣布推出香港首支涵盖全球黄金矿业股票交易所买卖基金（ETF），今天在联交所挂牌，为投资者提供低成本的货币对冲工具。

--香港个股：中民嘉业斥资逾30亿港元收购亿达中国控股权

在中国从事商务园区开发及运营的亿达中国宣布，公司控股股东兼主席孙荫环将以现金总代价30.14亿港元，向中国民生投资（中民投）旗下中民嘉业出售该公司53.02%股权；中民嘉业并将向亿达中国其余股东提出强制性现金要约。

--国际油市：委内瑞拉将动用中国提供的22亿美元信贷额度用于增产石油