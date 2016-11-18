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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 11:02 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月18日至11月25日

路透11月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       
 公布日期       公布时间     公司代码      业绩季度及公司名称
 2016/11/18     BMO          FL.N          Q3 2016 Foot Locker Inc 
 2016/11/21     BMO          TSN.N         Q4 2016 Tyson Foods Inc 
 2016/11/22     NTS          SIG.N         Q3 2017 Signet Jewelers Ltd 
 2016/11/22     NTS          URBN.OQ       Q3 2017 Urban Outfitters Inc 
 2016/11/22     13:00        ADI.OQ        Q4 2016 亚德诺半导体(ADI)
 2016/11/22     BMO          PDCO.OQ       Q2 2017 Patterson Companies Inc 
 2016/11/22     BMO          CPB.N         Q1 2017 Campbell Soup Co 
 2016/11/22     BMO          JEC.N         Q4 2016 Jacobs Engineering Group Inc 
 2016/11/22     BMO          DLTR.OQ       Q3 2016 Dollar Tree Inc 
 2016/11/22     BMO          MDT.N         Q2 2017 美敦力(Medtronic)
 2016/11/22     BMO          HRL.N         Q4 2016 Hormel Foods Corp 
 2016/11/22     AMC          HPE.N         Q4 2016 惠普企业(HPE)
 2016/11/22     AMC          HPQ.N         Q4 2016 惠普(HP)
 2016/11/23     BMO          DE.N          Q4 2016 Deere & Co 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 艾茂林)

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