《中国人民币有效汇率变动情况表》--11月18日

路透北京11月18日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年 来次低点，上月为升0.32%。10月人民币名义有效汇率指数结束十连跌，升0.23%至117.22， 上月为降0.10%。 国际清算银行在公布当期数据时，有时会对历史数据进行修正。是次在公布10月人民币 实际有效汇率指数的同时，将9月实际有效汇率由121.24修正为121.16。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2016年10月 121.06 -0.08% 117.22 0.23% 2016年9月 121.16 0.32% 116.95 -0.10% 2016年8月 120.77 -0.80% 117.07 -0.74% 2016年7月 121.74 -1.04% 117.94 -1.30% 2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32% 2016年5月 125.13 -0.85% 121.09 -0.18% 2016年4月 126.2 -1.86% 121.31 -1.33% 2016年3月 128.59 -1.71% 122.95 -0.76% 2016年2月 130.83 0.82% 123.89 -0.78% 2016年1月 129.76 -0.39% 124.86 -0.83% 2015年12月 130.27 -0.55% 125.91 -1.09% 2015年11月 130.99 1.50% 127.3 1.39% 2015年10月 129.05 -0.89% 125.56 -0.50% 2015年9月 130.21 -0.15% 126.19 -0.10% **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2016年10月 较上月涨跌 美元 6.7442 -1.08% 欧元 7.4059 0.97% 百日圆 6.4842 1.03% 港元 0.86937 -1.06% 英镑 8.2575 6.25% 澳元 5.1347 -1.30% 新西兰元 4.8166 1.27% 新加坡元 4.8624 1.02% 瑞士法郎 6.8158 0.48% 加元 5.0876 0.26% 林吉特 0.61896 -0.90% 卢布 9.2904 3.94% 兰特 2.073 1.64% 韩元 167.58 -0.92% 迪拉姆 0.54457 1.17% 里亚尔 0.55607 0.77% 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com .cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基 期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程 中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙 伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得 到实际有效汇率. 4.国际清算银行在发布当期有效汇率时，有时会对历史数据进行修正。(完) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)