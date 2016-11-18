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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 14:31 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--11月18日

路透北京11月18日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 

    国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年
来次低点，上月为升0.32%。10月人民币名义有效汇率指数结束十连跌，升0.23%至117.22，
上月为降0.10%。 
    
    国际清算银行在公布当期数据时，有时会对历史数据进行修正。是次在公布10月人民币
实际有效汇率指数的同时，将9月实际有效汇率由121.24修正为121.16。     
    
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**   
             实际有效汇  实际环比    名义有效汇   名义环
             率                      率           比
 2016年10月      121.06      -0.08%       117.22    0.23%
  2016年9月      121.16       0.32%       116.95   -0.10%
  2016年8月      120.77      -0.80%       117.07   -0.74%
  2016年7月      121.74      -1.04%       117.94   -1.30%
  2016年6月      123.02      -1.69%       119.49   -1.32%
  2016年5月      125.13      -0.85%       121.09   -0.18%
  2016年4月       126.2      -1.86%       121.31   -1.33%
  2016年3月      128.59      -1.71%       122.95   -0.76%
  2016年2月      130.83       0.82%       123.89   -0.78%
  2016年1月      129.76      -0.39%       124.86   -0.83%
 2015年12月      130.27      -0.55%       125.91   -1.09%
 2015年11月      130.99       1.50%        127.3    1.39%
 2015年10月      129.05      -0.89%       125.56   -0.50%
  2015年9月      130.21      -0.15%       126.19   -0.10%
 
    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
 
                            2016年10月  较上月涨跌
 美元                       6.7442          -1.08%
 欧元                       7.4059           0.97%
 百日圆                     6.4842           1.03%
 港元                       0.86937         -1.06%
 英镑                       8.2575           6.25%
 澳元                       5.1347          -1.30%
 新西兰元                   4.8166           1.27%
 新加坡元                   4.8624           1.02%
 瑞士法郎                   6.8158           0.48%
 加元                       5.0876           0.26%
 林吉特                     0.61896         -0.90%
 卢布                       9.2904           3.94%
 兰特                       2.073            1.64%
 韩元                       167.58          -0.92%
 迪拉姆                     0.54457          1.17%
 里亚尔                     0.55607          0.77%
    
     注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com
.cn). 
         2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基
期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
         3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程
中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙
伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得
到实际有效汇率.
          4.国际清算银行在发布当期有效汇率时，有时会对历史数据进行修正。(完)

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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