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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 11:28 BJT

《全球汇市》美元有望录得周线上扬，叶伦暗示很快加息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0593  1.0625  -0.30  -2.46  1.0860
    美元/日圆            110.60  110.08  +0.47  -8.06  120.30
    欧元/日圆         117.19  116.97  +0.19 -10.18  130.47
    美元/瑞郎            1.0088  1.0069  +0.19  +0.70  1.0018
    英镑/美元            1.2393  1.2415  -0.18 -15.91  1.4738
    美元/加元            1.3553  1.3520  +0.24  -2.07  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9101  6.9031  +0.10  +5.21  6.5680
    澳元/美元            0.7384  0.7404  -0.27  +1.50  0.7275
    新西兰元/美元        0.7005  0.7019  -0.20  +2.64  0.6825
    澳元/日圆         81.680  81.530  +0.18  -6.78  87.620
    新西兰元/日圆     77.560  77.280  +0.36  -5.39  81.980
    英镑/日圆         137.08  136.68  +0.29 -22.65  177.22
    澳元/新西兰元     1.0534  1.0531  +0.03  -1.22  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/王颖/戴素萍/刘秀红；审校 孙茉莉/龚芳/高琦)

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