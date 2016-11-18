澳新汇市：澳元及新西兰元挫跌至数月低位，美元全面走强

“特朗普即将出台的政策，加上强劲的美国数据，最终共同打击了澳元，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson说。

在美国总统大选之前，澳元是今年表现最佳的主要货币之一，归功于利差交易。但在过去八个交易日里，澳元几乎抹去了2016年涨幅，年内迄今仅上涨1.4%。

“美联储加息实际上会抹杀支撑澳元的利差优势，从而可能令澳元进一步下跌，特别是如果澳洲通胀不加速、且就业数据继续引人担忧的话，”Simpso补充说。

澳元兑日圆 涨0.22%，接近六个半月高点。澳元兑欧元 再度下滑，远离11月10日触及的17个半月高点。

新西兰元兑美元 周五连续第五天下跌，至三个半月低点0.70。(完)

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