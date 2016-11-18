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货币新闻 | 2016年 11月 18日 星期五 11:38 BJT

芝加哥期市：小麦期货走软，周线可能二连跌

以下是0253GMT报价：
 合约        价格    变动     涨跌%    两日涨跌%    30日移  RSI
                                                    动均值  
 CBOT小麦    401.50  -1.50    -0.37%   +0.63%       409.40  44
 CBOT玉米    341.25  -0.75    -0.22%   -0.07%       347.74  45
 CBOT大豆    984.25  -5.25    -0.53%   -0.53%       989.37  50
 CBOT稻米    9.56    $0.04    +0.47%   +1.76%       $10.12  49
 美国原油    44.89   -$0.53   -1.17%   -1.49%       $47.67  44
 汇率                                                       
 欧元/美元   $1.060  -$0.009  -0.84%   -1.17%               
 美元/澳元   0.7378  -0.010   -1.31%   -2.36%               
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担  (完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/汪红英；审校 艾茂林/高琦/龚芳)

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