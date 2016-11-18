台湾货币市场：周末前短率应声走高，准备数字虽高但市场流动性不佳

* 大额准备数字“看得到、吃不到”，分配不平均 * 短率依然向上 * 短票成交利率再上攀 * 债券附买回利率也同步上扬 记者 高洁如 路透台北11月18日 - 台湾银行间短率周五再走扬。资金调度人士称，银行整体的准备 数字虽高，但资金分配不均，有些银行可能坐拥高额准备数字但却未提供拆出，市场资金流 动性不佳，资调人士叫苦连天，纷纷反映拆借不易。 一位央行不具名官员则表示，影响资金调度的原因很多，近期外资频频走钱，部分银行 有监于此操作保守，以因应未来可能的资金流出，也是可能的原因之一。 也有交易员表示，大型银行大额的存款减少，令其无法维持一贯的拆出力道，必须略微 收回资金，使得周末前拆借市场利率再度应声走高。 〞今天我彷佛见到了9月季底最后一天，〞一位大型公营银行交易员说。 也有一位民营商银的交易员表示，目前投信的钱波动很大，虽尽量维持到期续做拆出， 但是因为市场的资金情况很难掌握，因此操作上宁愿还是保守一些。 台币兑美元 周五盘中贬至32元整数大关，创三个多月新低，反应美联储主席叶 伦国会听证谈话激励国际美元续强，惟出口商抛汇卖压涌现料将收敛台币贬幅。 展望下周，由于时序更近月底，大型银行是否能开出跨月拆款，攸关月底情势，各方密 切关注。 央行过去五个交易日已经减发定存单逾1,300亿以上台币。央行定存单发行情况请点击 。 本地时间 12:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.000 31.868 台湾加权股价指数<.TWII 9,012.15 8,995.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.190% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.185-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.185-0.365% **短票利率再升** 短票部分，由于周五一向是短票调度高峰，尤其银行今日资金偏紧，很不好调入，各家 大型票券商都迟至近午尚未能平帐。 〞唉，今天很惨啊，〞一家大型票券商交易主管说。 他们表示，周五刚好各家票券商的缺口大，而大银行又缩减拆出的水位，市场资金对资 金缺口方很不利。展望下周，他们认为，由于目前尚见不到资金转松的可能因素，因此下周 情况并不乐观。 〞不管你问谁，都会跟你说下周就是紧，〞 另一家大票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间再升，主要成交在0.38-0.40%，上日在0.37-0.39%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.368，区间在0.32-0.39% ，成交金额为173.91亿台币；前日加权平均利率为0.373%，区间在0.33-0.39%，成交金额为 81.96亿台币。 自保60天短票成交及加权平均利率上日在0.27-0.43%，平均利率是0.345%，成交金额39. 82亿台币；前日短票成交及加权平均利率均为0.27-0.37%，平均利率是0.355%，成交金额25 .52亿台币。 台湾央行周五存单到期1,594.0亿台币。发行金额待稍晚公布。 下周央行定存单到期1兆283.9亿台币，分别为周一1,539.7亿，周二878.0亿，周三837. 0亿，周四6,115.20亿，以及周五914.0亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为712亿台币，累计超额准备为3,19 5亿台币、加计前期1%的超额准备为4,645亿台币。 **公债附买回利率快速走高** 债券附买回市场方面，交易员表示，投信持续面临被赎回的压力，没什么钱；寿险情况 普通，资金不算多，至于银行的情况则是持续偏紧。这令债券附买回利率持续有向上压力。 一位大型证券交易员则表示，投信和寿险对公司债附买回的兴趣较高，但公债附买回就 乏人问津，因此只能找银行买入。但银行要求的利率一直偏高，因此近期公债附买回的利率 拉升得较快，和公司债附买回利率靠得愈来愈近。 〞两个利差缩减了，〞前述交易员说。 展望下周，他们认为，情况可能更为艰巨，主要是下周还有公债交割，可能令目前偏紧 的市况更加雪上加霜。 下周二央行将标售30年期公债，金额预计250亿台币，将于下周五(25日)交割。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率仍有趋升压力。短天期银行承做公债RP利 率主要落在0.32-0.35%，上日在0.32-0.34%，成交往右靠拢；公司债附买回利率主要成交在 0.36-0.40%，高位成交偏多。 大型票券商与金融机构公司债的成交利率仍在高位；短天期公债附买回利率参考区间在 0.23-0.24%；短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.25-0.28%；至于银行的资金不多很 难承做，参考利率区间0.28-0.30%，公司债区间0.32-0.34%。(完) (审校 乔艳红)