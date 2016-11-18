国际油市：伊拉克石油合同增大其加入OPEC减产行动的难度

* 伊拉克必须补偿油企因限产造成的损失--文件，消息人士

* 伊拉克已告诉OPEC不会减产

* 伊拉克称需要每一分钱来对抗伊斯兰国

路透伦敦/巴格达11月18日 - 据产业消息人士透露的情况以及路透看到的文件，伊拉克将必须补偿国际石油公司因减产而遭受的损失。这将进一步降低伊拉克加入石油输出国组织(OPEC)限产行动的可能性。

如果伊拉克经不住OPEC的恳求而参加限产，其急需的石油销售收入将会减少，而石油开发合同中的补偿条款将让这个资金紧张的国家遭受更大打击。

按照国际石油企业与伊拉克南方石油公司(SOC)签署的技术服务合同，对于南方生产出的每桶石油，伊拉克都要向开发商支付一笔固定数目的美元费用。

据伊拉克2009年与英国石油公司BP签署的鲁迈拉油田开发合同摘录，“在SOC通知减产后，各方立即同意...采取一项机制，尽快地迅速全面补偿承包商。”该油田总储量大概有200亿桶。

据路透看到的这项合同节选内容，补偿措施“除其他方式外，可以包括修改油田生产计划、延长期限或向承包商支付全部或部分收入损失。”

英国油企BP 拒绝评论。

根据行业消息人士称，同样的条款也适用于该技术服务合同涵盖的南部的其它油田，包括皇家荷兰/壳牌石油集团 、美国艾克森美孚 、以及意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 正在开发的油田。

壳牌的一位发言人表示，公司不对合同置评。艾克森美孚和埃尼集团没有立即回复寻求置评的请求。

SOC的一位石油业务高层对路透称，该国不会对削减条款感到担忧，因其没有限产的计划。

“相反，我们正在鼓励外资企业尽可能增产，”该官员称。由于未获授权公开谈论此事，该官员要求匿名。

**伊拉克需要收入**

石油输出国组织(OPEC)9月末在阿尔及尔达成协议，同意将总体产量限制在3,250-3,300万桶/日。该组织10月的产量触及纪录高位3,364万桶/日。

伊拉克要求得到OPEC限产协议的豁免，理由是该国仍在设法重新获得因1990年代实施的制裁而失去的市场份额，同时也需要收入来打伊斯兰国战争。

“OPEC必须接受这样的事实，伊拉克必须远离任何可能的减产协议，因为该国陷入了一场艰难的战争，需要每一分钱来维持自立自强，”一位接近伊拉克总理Haider al-Abadi的政府高官对路透称。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 白云/刘秀红)