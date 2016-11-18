中国债市动态：现券收益率先涨后跌，美联储12月可能升息搅动情绪

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海11月18日 - 美联储12月可能升息的消息，一度导致中国银行间周五10年国债等收益率明显上行。不过随着市场情绪恢复平稳，以及央行公开市场连续净投放，收益率涨幅消退，至午间已回到上日收盘水平附近。
利率互换市场上，以七天期回购利率为基准的五年期品种，也是冲到上日高点后回落，目前市况平静。
华中一银行交易员称，现券收益率先上后下，“我觉得就是情绪释放，美联储(12月)加息本来就是预期内的，叶伦只是更强化了预期。”
她并透露，剩余期限近10年的国债160017券收益率，早间最高摸至2.94%左右，目前已回落到2.89%左右，接近上日收盘。
美联储主席叶伦周四在国会作证时表示，如果经济数据继续显示就业市场不断改善和通胀持续上升，美联储可能“相对很快”升息。 美国10年国债收益率应声上涨。
10年国开活跃券160210最新报价 在3.2570%/3.2450%，上日尾盘为3.2600%/3.2550。
新债发行市场上，财政部上午招标的50年国债，中标利率为3.48%，低于此前3.55%的市场预测均值。但因期限过长，对市场影响暂时不明显。
中国央行公开市场今日进行了总额2,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,250亿元，14天期1,200亿元，以及28天期250亿元。据此计算，本周将净投放4,250亿元。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.525元，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1703 收报99.625元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583