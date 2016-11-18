中国债市动态：现券收益率先涨后跌，美联储12月可能升息搅动情绪

路透上海11月18日 - 美联储12月可能升息的消息，一度导致中国银行间周五10年国债等收益率明显上行。不过随着市场情绪恢复平稳，以及央行公开市场连续净投放，收益率涨幅消退，至午间已回到上日收盘水平附近。

利率互换市场上，以七天期回购利率为基准的五年期品种，也是冲到上日高点后回落，目前市况平静。

华中一银行交易员称，现券收益率先上后下，“我觉得就是情绪释放，美联储(12月)加息本来就是预期内的，叶伦只是更强化了预期。”

她并透露，剩余期限近10年的国债160017券收益率，早间最高摸至2.94%左右，目前已回落到2.89%左右，接近上日收盘。

美联储主席叶伦周四在国会作证时表示，如果经济数据继续显示就业市场不断改善和通胀持续上升，美联储可能“相对很快”升息。 美国10年国债收益率应声上涨。

10年国开活跃券160210最新报价 在3.2570%/3.2450%，上日尾盘为3.2600%/3.2550。

新债发行市场上，财政部上午招标的50年国债，中标利率为3.48%，低于此前3.55%的市场预测均值。但因期限过长，对市场影响暂时不明显。

中国央行公开市场今日进行了总额2,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,250亿元，14天期1,200亿元，以及28天期250亿元。据此计算，本周将净投放4,250亿元。