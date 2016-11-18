中国货币市场：逆回购再加码助资金改善，但预期仍谨慎关注汇率影响

路透上海11月18日 - 中国银行间市场资金面周五继续改善，银行类机构轧平头寸较为 容易，而质押信用债的非银机构则拆借价格仍偏高。交易员称，月度缴税因素扰动逐渐结束 ，同时央行公开市场逆回购继续加力净投放，大行融出资金较为充裕，流动性呈现逐步好转 。 他们并表示，不过短期资金面仍难言宽松，虽然本周央行在MLF操作和公开市场均加大 投放提供助益，但市场预期仍难脱谨慎，因人民币汇率贬值压力加大，是否带来外汇占款继 续下滑，扰动资金变化，仍需密切关注。 “缴税结束了，公开市场这两天（逆回购）也一直在加量，早上大行也出的多，感觉资 金还好，但是也没有特别松。”上海一银行交易员说，大型机构和银行类比较好借，但中小 机构和券商还是资金价格偏高一些。 她并称，近期续做的MLF量虽大，但一定程度上也是在对冲外汇占款下滑；目前资金面 还是紧平衡局面，随着年底临近，同时人民币近期波动加剧，感觉资金面的稳定性要相对差 一些，但是大家对央行宽松也基本没有了太多预期。 央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,250亿元，14天 期1,200亿元，以及28天期250亿元。据此计算，本周将净投放4,250亿元。 11月共有一笔MLF（中期借贷便利）到期，总额1,150亿元。不过本月迄今，央行已进行 两次MLF操作，操作量分别是11月3日的4,370亿元和11月16日的3,020亿元。操作期限均为六 个月和一年期，利率亦维持在2.85%和3.0%不变。 华北一券商交易员表示，今天头寸是要好平一些，资金比前几天有好转，但非银机构隔 夜拆入的价格还在2.60%左右的位置，也可能利率逐步回落需要时间。 对于未来预期，他称，“人民币贬值，资金外流的影响可能比较大，另外从央行的角度 来看，降杠杆还在路上，政策也不会太松。” 人民币兑美元中间价 周五报6.8796元，较上日下跌104点，连11日下跌逼近6 .88元关口，再创近八年半新低，因此前美联储主席叶伦释出强有力的信号，暗示美国年底 前可能加息，提振美元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2574 2.2919 -3.45 七天 2.4768 2.5631 -8.63 14天 2.8985 2.9075 -0.90 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1350 4.7100 -157.50 七天 2.8300 2.6000 +23.00 14天 2.8850 2.8300 +5.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.8500 2.8500 +0.00 14天 3.1500 3.1000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.2650 2.2590 +0.60 七天 2.4440 2.4360 +0.80 三个月 2.9505 2.9325 +1.80 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)