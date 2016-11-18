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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 12:24 BJT

中国货币市场：逆回购再加码助资金改善，但预期仍谨慎关注汇率影响

路透上海11月18日 - 中国银行间市场资金面周五继续改善，银行类机构轧平头寸较为
容易，而质押信用债的非银机构则拆借价格仍偏高。交易员称，月度缴税因素扰动逐渐结束
，同时央行公开市场逆回购继续加力净投放，大行融出资金较为充裕，流动性呈现逐步好转
。
    
    他们并表示，不过短期资金面仍难言宽松，虽然本周央行在MLF操作和公开市场均加大
投放提供助益，但市场预期仍难脱谨慎，因人民币汇率贬值压力加大，是否带来外汇占款继
续下滑，扰动资金变化，仍需密切关注。
    
   “缴税结束了，公开市场这两天（逆回购）也一直在加量，早上大行也出的多，感觉资
金还好，但是也没有特别松。”上海一银行交易员说，大型机构和银行类比较好借，但中小
机构和券商还是资金价格偏高一些。
    
    她并称，近期续做的MLF量虽大，但一定程度上也是在对冲外汇占款下滑；目前资金面
还是紧平衡局面，随着年底临近，同时人民币近期波动加剧，感觉资金面的稳定性要相对差
一些，但是大家对央行宽松也基本没有了太多预期。
    
    央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,250亿元，14天
期1,200亿元，以及28天期250亿元。据此计算，本周将净投放4,250亿元。 
    
    11月共有一笔MLF（中期借贷便利）到期，总额1,150亿元。不过本月迄今，央行已进行
两次MLF操作，操作量分别是11月3日的4,370亿元和11月16日的3,020亿元。操作期限均为六
个月和一年期，利率亦维持在2.85%和3.0%不变。
    
    华北一券商交易员表示，今天头寸是要好平一些，资金比前几天有好转，但非银机构隔
夜拆入的价格还在2.60%左右的位置，也可能利率逐步回落需要时间。
     
    对于未来预期，他称，“人民币贬值，资金外流的影响可能比较大，另外从央行的角度
来看，降杠杆还在路上，政策也不会太松。”
    
    人民币兑美元中间价 周五报6.8796元，较上日下跌104点，连11日下跌逼近6
.88元关口，再创近八年半新低，因此前美联储主席叶伦释出强有力的信号，暗示美国年底
前可能加息，提振美元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
    
    北京时间11:55             今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.2574     2.2919      -3.45
         七天      2.4768     2.5631      -8.63
         14天     2.8985     2.9075      -0.90
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.1350     4.7100     -157.50
         七天     2.8300     2.6000      +23.00
         14天    2.8850     2.8300      +5.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.3000     2.3000      +0.00
         七天   2.8500     2.8500      +0.00
         14天  3.1500     3.1000      +5.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.2650     2.2590      +0.60
         七天       2.4440     2.4360      +0.80
         三个月     2.9505     2.9325      +1.80
    -----------------------------------------------------------

    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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