中国汇市：强势美元促人民币早盘震荡下跌，大行在6.89附近值守平抑跌幅

* 人民币早盘跌破6.89关口，离岸跌破6.91关口

* 中间价11连跌创八年半新低

* 因昨日叶伦讲话激励美元延续强势

* 大行值守6.89附近令汇价放缓下跌速率

路透北京11月18日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡下跌，一度跌破6.89关口，为2008年6月以来低位，而香港离岸人民币 则跌破6.91关口续创纪录新低，人民币中间价11连跌续创近八年半新低，主因昨日美联储主席叶伦讲话激励美元强势，交易员称，叶伦讲话暗示美联储很快加息，激发购汇力道上升，净购汇规模扩大，继续给人民币汇价施压。

交易员称，昨日叶伦讲话是特朗普当选美国总统后首次讲话，市场从叶伦讲话中感受出“鹰派”的意味，极大提振了美元涨势，令美元稳稳站到100关口上方，当然会持续施压人民币汇价，而今日人民币兑美元中间价的跌幅比市场预期地小，显然是央行的中间价过滤机制在起作用，且此次过滤的力度比较大，亦表明了央行的态度。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8938元附近。

不过，最近监管层明显放松市场直接干预力度，更多是在一些关键的整数关口适度提供美元流动性，抑制人民币汇价下跌速率，而非改变方向。交易员也指出，在12月美联储加息决议出来前，人民币汇价还需承压，而且当前市场已在反应美联储明年可能多次加息的预期。

“今天大行在6.89附近提供美元流动性，...现在购汇盘被激发出来了，可以看出来，央妈已经在努力压制了。”一股份行交易员称。

北京时间12:09，人民币兑美元 即期报6.8907元,上日收报6.87元，夜盘终报6.872元。今日人民币兑美元中间价 报6.8796元，上日中间价为6.8692元。人民币兑美元即期成交额 为175.85亿美元，上日半日为181.49亿美元。

而由于离岸和在岸人民币价差已经有200点，做价差交易的头寸也在上升，令境内人民币贬值压力更大。

人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变，跟风兑换美元没必要。

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年来次低点，上月为升0.32%。

全球汇市方面，美元本周有望录得强劲周线涨幅，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦释出强有力的信号，暗示美国年底前可能加息后，美元加速上涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1115元, 上日尾盘为7.077元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9085元, 上一交易日尾盘报6.905元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8906，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3034、6.2244和8.5389。