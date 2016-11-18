中国期市：铁矿石料终结五周涨势，因期货价格下滑且中国需求料放缓

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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据Metal Bulletin称，这些跌势可能令现货铁矿石指标价格.IO62-CNO=MB承压。
现货铁矿石指标价周四报每吨73.55美元，较周三上涨1.6%，但本周至今已下跌7.9%。上周录得23%的涨幅，11月11日触及2014年10月以来的最高位79.81美元。
为应对污染天气，中国已要求包括钢铁厂在内的工业厂房暂停生产。中国将主要精力聚焦华北地区，也就是最大钢铁生产省份河北所在区域。
Lau表示，河北省将暂停钢铁、焦炭和水泥生产数日，以应对雾霾污染。
新华社周五报导称，石家庄市已暂停钢铁等七大行业的工厂生产，直至12月31日。
“如果中国这种产能整固继续下去或者这种暂停现象持续影响钢铁生产，则肯定会抑制对铁矿石的需求，”Lau表示。
其他制钢原材料期货也在下跌。炼焦煤 跌4.7%至每吨1,476元人民币；焦炭 跌1.7%至2,006元人民币。
上海期交所螺纹钢合约 跌0.9%至每吨2,759元人民币。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 李爽/高琦)
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